Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dün elinde tabancayla giren araştırma görevlisi Volkan Bayar, dehşet saçtı. Dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar, fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar hakkında, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle yürütülen soruşturma olduğunu açıkladı.





Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'ne dün saat 15.00 sıralarında gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, önce fakültenin ikinci katına çıktı. Burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'ya ateş etti. Özmutlu'yu vurduktan sonra yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a ateş etti. Volkan Bayar, ardından üçüncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'a da art arda ateş etti. Silah seslerinin yankılandığı fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.