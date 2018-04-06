Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgali protesto edildi.
Cerablus'ta YPG/PKK protesto edildi
Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline karşı gösteri düzenledi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgali protesto edildi.
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