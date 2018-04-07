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: demokrasiyi bilmiyor

A Haber canlı yayınına bağlanan ses sanatçısı , Mehmetçiğe destek için giden sanatçılara ağır hakaretler eden Kemal 'nun skandal sözleri hakkında konuştu.

Esat Kabaklı: Kılıçdaroğlu demokrasiyi bilmiyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere, moral ve destek amacıyla sanatçılar tarafından bir ziyaret gerçekleşmişti. lideri ise grup toplantısında sarf ettiği skandal sözlerle tüm 'nin tepkisini çekmişti. Sanatçılar, Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine karşı bir bildiri yayımlamış ve sözlerini kınamışlardı.

O ziyaretlere katılan sanatçılardan biri olan , bugün A Haber gece ajansına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 03:13
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