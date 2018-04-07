Esat Kabaklı: Kılıçdaroğlu demokrasiyi bilmiyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere, moral ve destek amacıyla sanatçılar tarafından bir ziyaret gerçekleşmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında sarf ettiği skandal sözlerle tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Sanatçılar, Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine karşı bir bildiri yayımlamış ve sözlerini kınamışlardı.
O ziyaretlere katılan sanatçılardan biri olan Esat Kabaklı, bugün A Haber gece ajansına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:
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