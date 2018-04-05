En ağır tedavi

Sakarya'da 10 yıl önce hızla şişmanlamaya başlayarak 320 kiloya ulaşan İpek Balaban (38), yatağa bağlandı. Hayatı kabusa dönen Balaban'ın obezite cerrahisiyle sağlığına kavuşturulması kararlaştırıldı. Ambulansla İstanbul Biruni Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat edilecek olan Balaban'ın ilk yıl 150, toplamda ise yaklaşık 250 kilo vermesi planlandı. Balaban, 70 kiloya düşeceği günü iple çektiğini söyledi.
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