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Erdoğan 'ndeki saldırı hakkında bilgi aldı

Erdoğan Üniversitedeki saldırı hakkında bilgi aldı
, 'ndeki silahlı saldırı hakkında Başkanı Prof. Dr. 'tan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatı kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak YÖK Başkanı Saraç'tan bilgi aldığı kaydedildi. Dehşet verici saldırıdan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hayatlarını kaybeden akademisyenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dilediği öğrenildi.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 18:32
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