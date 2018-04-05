Volkan Bayar
TOKAT'TAN GELMİŞ, HAKKINDA SORUŞTURMA VARDI
Volkan Bayer, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayer sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gelen sağlık ekipleri ise Volkan B.'nin vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Volkan Bayer'in Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversiteye geldiği, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma olduğu öğrenildi.
REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesi'ndeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan Bayer tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip etmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Şu anda, şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun" dedi.
FETÖ İDDİASI
Gönen, zarlı için şöyle konuştu: "FETÖ ile ilgili başkalarına suçlamada bulunmuştur. Başkalarıyla ilgili iddialarda bulunmuştur. Kendisi hakkında soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi. Hedefinde muhtemelen dekan vardı. Dekan bey makamında yokmuş, fakülte sekreterimiz varmış. Dekanı bulamayınca sanıyorum cinnet getirmiş durumda idi. Fatih Bey'i vurmuş, daha sonra dekan yardımcımızı vurmuş, Mikail Yalçın Bey'di, daha sonra üst kattaki iki araştırma görevlimizi vurmuş. Başka bir arkadaşımıza da silah doğrultmuş ama kurşun sıkışmış, bir şey yapamamış. Daha sonra binayı terk ettikten sonra polis tarafından derdest edilmiş.
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