PKK’nın gazetesinde çalışan 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin terör örgütü PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında; Özgürlükçü Demokrasi matbaasında çalışan 20 kişi sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Soruşturma kapsamında; Erdoğan Zamur, İhsan Sinmiş, Mahmut Abay, Polat Arslan, Cemal Tunç, Kasım Zengin, İrfan Karaca, Kazım Göçer, Mehmet Emin Sümeli, Musa Kaya, Sadettin Demirtaş ve Necat Hızarcı'nın tutuklandığı bildirildi.
KENAN KIRAN/SABAH
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