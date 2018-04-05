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’nın gazetesinde çalışan 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca  gazetesine yönelik terör örgütü iltisakı gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce gazeteye ve matbaaya kayyum atanmıştı. Matbaada çalışan 20 kişi sevk edildiği tarafından tutuklandı.

PKK’nın gazetesinde çalışan 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazetesinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında; Özgürlükçü Demokrasi matbaasında çalışan 20 kişi sevk edildiği tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında; Erdoğan Zamur, İhsan Sinmiş, Mahmut Abay, Polat Arslan, Cemal Tunç, Kasım Zengin, İrfan Karaca, Kazım Göçer, Mehmet Emin Sümeli, Musa Kaya, Sadettin Demirtaş ve Necat Hızarcı'nın tutuklandığı bildirildi.

KENAN KIRAN/SABAH

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 17:37
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