Karlov suikastında flaş gelişme!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada flaş gelişme. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada flaş gelişme. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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