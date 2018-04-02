Karlov suikastında flaş gelişme!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada flaş gelişme. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarıldı.

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