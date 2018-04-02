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Karlov suikastında flaş gelişme!

Karlov suikastında flaş gelişme!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada flaş gelişme. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 11:03
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