ASELSAN'dan yeni SARP'lar geliyor

ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) etkin performansıyla yurt içinde ve dışında yoğun talep görüyor. Şirket, kullanımdaki sistemlerinin sayısını her geçen gün artırırken, müşterilerinin talepleri doğrultusunda yeni SARP'larla ürün çeşitliliğini sağlamaya hazırlanıyor.
ASELSAN, UKSS alanında dünyadaki lider firmalar arasında yer alıyor. Kara ve deniz platformlarına entegre edilen silah sistemleri, zorlu çevre koşulları ve çatışma ortamlarında 16 ülkede kullanılıyor.
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