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luların merakla beklediği projede sona doğru

ile arasındaki hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı-Sirkeci arasında yapımı devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarda sona doğru gelinirken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı.

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, arası projesine entegrasyon için kapatılmıştı ardından çalışmalar başladı. Hatta çalışmalar sona doğru gelirken, 2018'in sonunda başlaması ile beklenen hatla ilgili bir ilk gerçekleşti. Hat boyunca test lokomotifleri denemelerine başladı. Raylar üzerinde ilerleyen lokomotifler testleri gerçekleştirerek, gerekli düzenlemeleri yapıyor.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 10:52
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