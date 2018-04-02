Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı ardından çalışmalar başladı. Hatta çalışmalar sona doğru gelirken, 2018'in sonunda başlaması ile beklenen hatla ilgili bir ilk gerçekleşti. Hat boyunca test lokomotifleri denemelerine başladı. Raylar üzerinde ilerleyen lokomotifler testleri gerçekleştirerek, gerekli düzenlemeleri yapıyor.