Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı ardından çalışmalar başladı. Hatta çalışmalar sona doğru gelirken, 2018'in sonunda başlaması ile beklenen hatla ilgili bir ilk gerçekleşti. Hat boyunca test lokomotifleri denemelerine başladı. Raylar üzerinde ilerleyen lokomotifler testleri gerçekleştirerek, gerekli düzenlemeleri yapıyor.
İstanbulluların merakla beklediği projede sona doğru
İstanbul ile Ankara arasındaki yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı-Sirkeci arasında yapımı devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarda sona doğru gelinirken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı.
Etiketler: İstanbul , Ankara , Yüksek Hızlı Tren , Halkalı Sirkeci
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