Babadan kalan emekli maaşı hangi şartlarda alınır?

■ 1983 ve 1987 yıllarındaki çalışmalarımdan dolayı sigorta kaydım var, fakat prim yok.

Ben nasıl bir yol izlemeli ve ne yapmalıyım? 5...626953

Belirttiğiniz dönemlerde sigorta girişiniz var ama prim günü görünmüyorsa SGK'ya giderek işlem dosyanız üzerinden çalıştığınız firmadan yola çıkarak bordro kontrollerini yaptırın. Eğer buradan bir sonuç çıkmazsa mahkemeye vermekten başka çareniz kalmıyor.

1983 yılındaki girişinizi alabilmek ve daha erken emekli olabilmek için bir günlükte olsa hizmet tespit davası açmanız gerekiyor. Hizmet tespit davasını kazanarak girişinizi 1983 yılı olarak kazanıp en az 25 yıl, 47 yaş ve 5150 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.