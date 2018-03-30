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  1. UYAP ve e-Devlet bilgilerini Almanya'ya kaçırdı

borçları için son tarih 2 Nisan

GSS borçları için son tarih 2 Nisan

(), 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelmişti. Çalışmayan, emekli aylığı almayan, eşinden veya anne ve babasından sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar da Kurumu tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alındı.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 08:32
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