Genel Sağlık Sigortası (GSS), 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelmişti. Çalışmayan, emekli aylığı almayan, eşinden veya anne ve babasından sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alındı.
GSS borçları için son tarih 2 Nisan
Etiketler: sosyal güvenlik , Genel Sağlık Sigortası , gelir testi , GSS
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