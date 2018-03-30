GSS borçları için son tarih 2 Nisan

Genel Sağlık Sigortası (GSS), 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelmişti. Çalışmayan, emekli aylığı almayan, eşinden veya anne ve babasından sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alındı.