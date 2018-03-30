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  1. İşe iade davası açabilmenin şartları
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 30 Mart 2018, Cuma

Hizmet tespit davası

1983 ve 1987 yıllarındaki çalışmalarımdan dolayı sigorta kaydım var, fakat prim yok.
Ben nasıl bir yol izlemeli ve ne yapmalıyım? 5...626953
Belirttiğiniz dönemlerde sigorta girişiniz var ama prim günü görünmüyorsa SGK'ya giderek işlem dosyanız üzerinden çalıştığınız firmadan yola çıkarak bordro kontrollerini yaptırın. Eğer buradan bir sonuç çıkmazsa mahkemeye vermekten başka çareniz kalmıyor.
1983 yılındaki girişinizi alabilmek ve daha erken emekli olabilmek için bir günlükte olsa hizmet tespit davası açmanız gerekiyor. Hizmet tespit davasını kazanarak girişinizi 1983 yılı olarak kazanıp en az 25 yıl, 47 yaş ve 5150 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babamda SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi?
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Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak.
Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız.
Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı almaya çalışmak ya da emeklilik engel değil.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
02.10.1977 doğumluyum.
20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? 5..322573 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
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