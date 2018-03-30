İkinci el araç alacaklar dikkat! Meclis'ten geçti



Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Tasarıyla, ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor.