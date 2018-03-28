Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup terörist, geçen hafta Afrin zaferi için lokum dağıtan öğrencilere saldırmıştı. Bu hain saldırı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'den büyük tepki gördü. Bazı sosyal medya hesaplarından ise CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Önsel Uzun'un da olduğu bir fotoğraf paylaşılarak, 11 avukatın terör sevicileri savunmak için devreye girdiği iddiası ortaya atıldı.

SAVUNAN VATAN HAİNİDİR

CHP'nin avukat kökenli vekili Pekşen ise bu iddiaları zehir zemberek bir açıklamayla anında yalanladı. Pekşen, "Sosyal medyada tamamen yalan, iftira ve karalamaya dayanan haberler yayınlanmaktadır. Şahsımın Atatürk ilkelerine bağlı, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tereddütsüzce savunan siyasi duruşu bilinmektedir" ifadesini kullanarak, teröristleri savunmanın vatan hainliği olduğunu vurguladı.





KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Pekşen'in açıklamasından bir gün sonra partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk askerine 'işgalci' diyen o sözde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine sahip çıktı. Terör yandaşlığını 'düşünce özgürlüğü' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerde her türlü düşünce tartışılabilir. Üniversite yönetimi kim haklı kim haksız bakar. Koltukta oturan zat 'Sizi üniversitede okutmayacağım' diyor. Sen kimsin de okutmayacaksın? Üniversiteler babanın malı mı? sözleriyle "Öğrencilere dokundurtmam" dedi. CHP'li vekilleri, "İstediğim gibi konuşurum diyenin partide yeri yoktur" sözleriyle tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun, Pekşen'in 'aykırı çıkışıyla' ilgili ne yapacağı merak konusu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde PKK/PYD yandaşları Afrin zaferi için lokum dağıtan öğrencilere saldırmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözde öğrencileri korumaya kalktı.

Haluk Pekşen, vatanın bütünlüğünden yana olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN'A SALDIRDI

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında sadece Boğaziçili teröristleri savunmakla yetinmedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de skandal sözler sarf etti. Milletin yüzde 52'sinin oyunu alan Erdoğan için 'işgalci' yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu, "Sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, sen gayri millisin. Sen işgalcisin işgalci. 2019'da bu ülkenin kadınları seni oradan indirecekler. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim" dedi.

SERT TEPKİ

ARTIK PSİKOLOJİNİN KONUSU



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakasıyla karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur" diyen Ünal, paylaşımında mitomani kelimesinin sözlük anlamına da yer verdi.