Hasret bitti

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde 24 yıl önce doğum yapan Aysel Başar'ın bebeği çalındı. Aradan yıllar geçti. İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Şükran Aktaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aktaş'ın, Adli Tıp incelemesinde erkek olduğu ortaya çıktı. Kızı Tansu ve eşi hayatlarının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı anlaşıldı. Bu olayları televizyondan izleyen Aysel Başar 'Benim bebeğim olabilir' diyerek atv'deyayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına katıldı. Tansu Başar ile karşılaştı. Bu gelişmeler üzerine Tansu ve Aysel Başar'a DNA testi yapıldı. Testin sonucunu Müge Anlı, dün canlı yayında açıkladı. Tansu'nun 24 yıl önce Aysel Başar'ın Çorlu Devlet Hastanesi'nden çalınan kızı olduğu ortaya çıktı.
Stüdyoda büyük sevinç yaşanırken gözyaşları sel oldu aktı. Anne-kız, 24 yılsonra kucaklaştı. Stüdyoda herkes ağladı.
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