Kılıçdaroğlu ağır mitomani vakası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak haddini aşan sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı daha önce birçok defa yaptığı tutarsız açıklamaları akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak haddini aşan sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu, milletin yüzde 52'sinin oyunu almış Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'İşgalci' dedi.

Küstah sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a FETÖ'nün bir numaralı ayağı diyerek büyük bir skandala imza attı.

AK PARTİ'DEN TOKAT GİBİ SÖZLER

Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözlerine cevap gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi. Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" dedi.



BEDELİNİ ÖDEYECEK

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP Genel Başkanı aymaz bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, 'FETÖ'nün başı, siyasi ayağı' demek suretiyle suç isnadında bulunmuştur, çok ağır bir şekilde iftira etmiştir. Bunun bedelini mutlaka ödeyecektir." dedi.



