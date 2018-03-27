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ağır mitomani vakası

Genel Başkanı grup toplantısı sırasında skandal bir ifade kullandı. Kılıçdaroğlu: "'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu küstah çıkışına Genel Başkan Yardımcısı A Haber canlı yayınına katılarak Kılıçdaroğlu'na sert bir cevap verdi. Ünal: "Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu." dedi.

Kılıçdaroğlu ağır mitomani vakası

Genel Başkanı Kemal , grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak haddini aşan sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu: "'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı daha önce birçok defa yaptığı tutarsız açıklamaları akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak haddini aşan sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu, milletin yüzde 52'sinin oyunu almış Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'İşgalci' dedi.

Küstah sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a FETÖ'nün bir numaralı ayağı diyerek büyük bir skandala imza attı.

AK Parti'den KK'ya tokat gibi cevap

AK PARTİ'DEN TOKAT GİBİ SÖZLER
Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözlerine cevap gecikmedi. Sözcüsü , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi. Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" dedi.

BEDELİNİ ÖDEYECEK
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP Genel Başkanı aymaz bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, 'FETÖ'nün başı, siyasi ayağı' demek suretiyle suç isnadında bulunmuştur, çok ağır bir şekilde iftira etmiştir. Bunun bedelini mutlaka ödeyecektir." dedi.

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  • 27 Mart 2018, Salı 23:20
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