Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler 27 Mart 2018, Salı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak haddini aşan sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı daha önce birçok defa yaptığı tutarsız açıklamaları akıllara getirdi.