AK Parti'den KK'ya tokat gibi cevap 27 Mart 2018, Salı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısı sırasında skandal bir ifade kullandı. Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu küstah çıkışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal A Haber canlı yayınına katılarak Kılıçdaroğlu'na sert bir cevap verdi.Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" dedi.