AK Parti'den KK'ya tokat gibi cevap

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısı sırasında skandal bir ifade kullandı. Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu küstah çıkışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal A Haber canlı yayınına katılarak Kılıçdaroğlu'na sert bir cevap verdi.Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" dedi.
AK Parti'den KK'ya tokat gibi cevap27 Mart 2018, Salı
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