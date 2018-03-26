Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig de takıldı.
Çiftlik Bank futbolcuları da dolandırmış!
Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin de takıldığı iddia edildi.
Etiketler: Çiftlik Bank , süper lig , Mehmet Aydın , Futbolcular
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