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Son cumhurbaşkanlığı ve genel anketi

2019 yılında yapılacak ler öncesi, anket şirketleri araştırmalarına hız verdi.



Araştırma şirketi Konsensus, 2019 yılında yapılacak ler öncesi seçmenin nabzını tuttu.

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  • 27 Mart 2018, Salı 09:17
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