Araştırma şirketi Konsensus, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi seçmenin nabzını tuttu.
Son cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi
2019 yılında yapılacak seçimler öncesi, anket şirketleri araştırmalarına hız verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Devlet Bahçeli , MHP , seçim , oy oranı , Cumhur İttifakı
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