Tel Rıfat kontrol altında

Afrin'in doğusundaki Tel Rıfat ilçesinin YPG'li teröristlerden temizlenmesi için beklenen operasyon bugün başladı ve saatler içinde sonuç alındı.

Yerel kaynaklar, Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin bugün harekete geçtiğini bildiriyor. ÖSO güçleri, ilçe girişinden ilk fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Tel Rıfat, Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Mare ve Afrin arasında yer alıyor.

10 bin kişilik ÖSO unsurlarının bölgede olduğunu bildiren İhlas Haber Ajansı ise, Tel Rıfat'ın bi kilometre doğusundaki Şeyh İsa ve Umm Havş köylerine operasyon düzenlendiğini aktarıyor.

TEL RIFATLILAR GÖSTERİ YAPTI

Fırat Kalkanı Harekâtı ile kurtarılan Azez'de ise, Tel Rıfatlılar ellerinde Türk bayraklarıyla ilçelerinin YPG'den temizlenmesi için gösteri yaptı.

TSK, Twitter hesabından "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" diyerek görüntüyü paylaştı.

Gösteriye, yüzlerce kişinin katıldığı görülüyor.