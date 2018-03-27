Kadın gazeteciye şiddete ceza

Can Dündar'ın MİT TIR'larıyla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 1 Nisan 2016'daki duruşması öncesinde Sabah muhabiri Dilek Yaman, aralarında Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni ve yazarı Murat Sabuncu'nun da bulunduğu bir grubun saldırısına uğramıştı. Yaman'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Murat Sabuncu'ya Yaman'ı yaraladığı gerekçesiyle basit yaralama suçu kapsamında dava açılmıştı. İddianamede kendisine vuran Sabuncu'yu savunma amaçlı refleks ile iten Dilek Yaman'a da garip şekilde ceza istenmişti.





ADLİ PARA CEZASI

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Sabuncu'nun üzerine atılı yaralama suçu kapsamında 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Kararda, 'Murat Sabuncu'nun Dilek Yaman'a yönelik basit yaralama suçunu işlediği sabit görülmüştür' denildi.

YAMAN BERAAT ETTİ

Sabuncu'nun kendisini ittiği iddiasıyla Dilek Yaman hakkındaki şikâyeti üzerine Yaman hakkında açılan dava ise beraat ile sonuçlandı. Hâkim, Dilek Yaman'ın yaralama suçu işlediğine ilişkin delil bulunmadığına karar verdi.





ADALET YERİNİ BULDU

Daha sonradan FETÖ'den meslekten atılan Cumhuriyet Savcısı Hakan Atasoy, iddianamede Yaman'ın darp edilmesi üzerine refleks olarak Sabuncu'yu ittirmesini de yaralama suçu kapsamına almış hukukçuların eleştirileri ile karşılaşmıştı. Yargılamanın tamamlanması ardından konuşan Dilek Yaman ise "Mağdurdum, adalet yerini buldu. Haklılığımın mahkemece tescil edilmesi mutluluk verici" dedi.