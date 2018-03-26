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Erdoğan'dan Putin'e başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daki yangın faciası sebebiyle Rus lider Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Erdoğandan Putine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemerovo şehrindeki yangında yaşamını yitirenler için Rusya Devlet Başkanı Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.

  • 26 Mart 2018, Pazartesi 18:47
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