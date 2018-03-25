İçki içirilen küçük çocuk artık devlet korumasında!





Aydın'da yaşayan Ali K. ve Hatice K. çiftinin 3 yaşındaki oğullarının ellerinde bira şişeleri ile çekilip, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar kullanıcılar tarafından tepki çekti.

SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILMIŞTI

Küçük çocuğa alkol içirdikleri fotoğrafları paylaşan çift, altına da, "Oğlumuzla içelim dedik." yazdı.

Bu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gerekenin yapılması için çağrıda bulundu. Şikayetler üzerine paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatıldı.