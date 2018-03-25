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İçki içirilen küçük çocuk artık devlet korumasında!

Aydın'da ailesi tarafından alkol içirilip fotoğrafları da paylaşılan küçük çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.



Aydın'da yaşayan Ali K. ve Hatice K. çiftinin 3 yaşındaki oğullarının ellerinde bira şişeleri ile çekilip, da paylaştıkları fotoğraflar kullanıcılar tarafından tepki çekti.

SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILMIŞTI

Küçük çocuğa alkol içirdikleri fotoğrafları paylaşan çift, altına da, "Oğlumuzla içelim dedik." yazdı.

Bu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gerekenin yapılması için çağrıda bulundu. Şikayetler üzerine paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatıldı.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 16:11
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