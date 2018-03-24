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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları

Komuta kademesine soruyorum, Münbiç'e ihtiyaç var mı yok mu, eğer var derseler önce ben sonra da sizleri yanıma alıp bereber gideceğiz.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Biz ilk 10'a girmeye hazırız.

Afrin'e girerken attığınız sloganın geçerliliği var, ama kongre de olmaz. Bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar bu bayatlamış sloganları atmayın, bunlar bize yakışmaz, bunları geçmişte birileri atıyordu. Biz nerede öleceğimizi, nerede vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Bir siyasi parti olduğumuzu unutmayın.



Ana muhalefetin görevi sandığa pusu kurmak mı? Kaymakanlar CHP'nin ilçe başkanıydı. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Bunların demokrasi ile alakası yok.