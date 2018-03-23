Bir tabutta 3 acı birden

Denizli'de Beytullah Akın'ın kullandığı otomobil, Sülümen mevkiinde karşı yönden gelen Muhammet Akhan yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Akın, 6 aylık hamile olan eşi Ayşe, çocukları Süleyman, Eymen ve Durdu Akın ile diğer otomobilin sürücüsü Akhan, yolcular Mehmet ve Esra Akhan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak ikiz bebeklere 6 aylık hamile olanAyşe Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazanın, ailenin Beytullah Akın'ın önceki gün vefat eden babasının cenaze törenine katılmaya giderken gerçekleştiği öğrenildi. Akın, iki gün üst üste önce babasının ardından eşinin ve iki çocuğunun acısını yaşadı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
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