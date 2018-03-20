İşin 'doğru'su ihmal

12 yaşındaki Doğukan Doğru’nun şekeri 800’e yükseldi. Durumu fark etmeyen doktor, ağız spreyi yazıp hastayı evine gönderdi. Komaya giren ve 2 kez kalbi duran küçük çocuk ise 20 gün süren çabanın ardından ölümü teğet geçti...
Şeker komasına giren çocuğa ağız spreyi vererek eve gönderen bir doktor, çocuğu ölümle burun buruna getirdi. Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde yaşayan DoğukanDoğru, 26 Ocak akşamı halsizlik, titreme, uyku hali ve yüzünde çıkan yara şikayetiyle Kadirli DevletHastanesi'ne gitti. Acil serviste yapılan tahlil ve muayenenin ardından doktor ağız spreyi ve ağrı kesici ilaçyazıp, küçük çocuğu evine gönderdi. Ancak Doğukan Doğru'nun durumu 1 gün sonra daha da kötüleşti. Tekrar aynı hastaneye kaldırılan hastanın, şeker komasında olduğu belirlendi. Şekeri 800'e çıkan çocuk, ambulansla Gaziantep'teki Şahinbey Eğitim veAraştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 20 gün komada kalan ve 2 kez kalbi duran Doğukan Doğru, 2 defa da bitkiselhayata girdi. Doktorların çabasıyla yaşam savaşını kazanarak komadan çıkan Doğru, ölümü teğet geçti. Şeker komasında olmasına rağmen çocuğunun ilaç yazılıp eve gönderildiğini söyleyen anne Hatice Doğru, "Benim oğlum ölebilirdi. Kadirli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis'inde oğlumu bir kadın doktor muayene etti. Reçetede ise erkek doktor ismi yazıyor. Oğluma 'Bir şeyi yok' diyerek eve gönderen doktor, reçetede adı yazan doktor çıkmadı. İki defa oğlumun kalbi durdu. İki defa makineye bağlandı, bitkisel hayata girdi. Oğlum ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum oldu. Bu konu araştırılsın ihmal ortaya çıkarılsın ve başka canlar yanmasın" dedi. Kadirli Devlet Hastanesiyetkilileri ise konunun araştırıldığınısöylemekle yetindi.
Doktor, şeker testi yapmadığı için Doğru'nun şeker komasına girdiğini anlamadı. Çocuğa ilaç yazıp evine yolladı.
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