Vurgun.com

Çiftlik Bank'ın 27 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın, binlerce kişiyi dolandırdı. Daha sonra 500 milyon liralık servetini bavullarına attı. Uçağa binip Uruguay'a kaçtı. Öteyandan Çiftlik Bankmağdurları yenidensömürülmeye başlandı.Şimdi de mağduriyetingidereceğini iddiaeden bir danışmanlıksitesi açıldı. ciftlikbankparanigerial. com sitesinden yardım almak isteyenler kategoriye ayrıldı. Basityatırım yapanlardan 50,normalden 100, büyükyatırımcılardan ise 300TL alındığı açıklandı. Ayrıca sitedeki yetkililerin haftalık mail attıkları, hukuki bilgilendirme, genel ve tam bilgilendirme ile limitli destek verdiklerini anlatıldı. FBYazılım ismi ile sitetasarımı yapan ve buşirketin yetkilisi olan25 yaşındaki FurkanBaran Akşitkütaykonuyla ilgili açıklamayaptı. Siteyi başkaları için tasarladığını, işin yasal kısmını bilmediklerini ancak araştırma yaptıklarını söyleyen Akşitkütay, "Sitede bulunan hesap numarası benim. Ciddi bir talepalıyoruz. Site cumartesi(17 Mart) günü açıldı.Yoğun bir talep var.Henüz işin yasalboyutuna bakmadık. Biravukat ile anlaşmamızyok" şeklinde konuştu.
BASIN DANIŞMANLARI İSYANDA TAKVİM, dolandırıcı Mehmet Aydın'ın eski basın danışmanlarına ulaştı. Aydın'ınkendilerini dedolandırdığını iddiaeden kişiler, "ÇiftlikBank'ı kurmadan önceher şeyi planlamış.Uruguay'dan ev vearsa almış. Bu yüzden o ülkenin vatandaşlığını almaya hak kazanmış. Bizleri de mağduretti. Şikayetçiyiz"ifadelerini kullandı.
Furkan Baran Akşitkütay, Çiftlik Bank'ın mağdurlarına yardım edeceklerini iddia etti.
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