Vurgun.com

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CEO’su , 500 milyon lirayla ’a kaçtı. Mağdurları yeniden sömürmek isteyen Furkan Baran Akşitkütay ise Para karşılığı hizmet vereceğini açıkladı

Çiftlik Bank mağdurları dikkat! TAKVİM ulaştı!
Çiftlik Bank'ın 27 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın, binlerce kişiyi dolandırdı. Daha sonra 500 milyon liralık servetini bavullarına attı. Uçağa binip Uruguay'a kaçtı. Öte yandan Çiftlik Bank mağdurları yeniden sömürülmeye başlandı. Şimdi de mağduriyetin gidereceğini iddia eden bir danışmanlık sitesi açıldı. ciftlikbankparanigerial. com sitesinden yardım almak isteyenler kategoriye ayrıldı. Basit yatırım yapanlardan 50, normalden 100, büyük yatırımcılardan ise 300 TL alındığı açıklandı. Ayrıca sitedeki yetkililerin haftalık mail attıkları, hukuki bilgilendirme, genel ve tam bilgilendirme ile limitli destek verdiklerini anlatıldı. FB Yazılım ismi ile site tasarımı yapan ve bu şirketin yetkilisi olan 25 yaşındaki Furkan Baran Akşitkütay konuyla ilgili açıklama yaptı. Siteyi başkaları için tasarladığını, işin yasal kısmını bilmediklerini ancak araştırma yaptıklarını söyleyen Akşitkütay, "Sitede bulunan hesap numarası benim. Ciddi bir talep alıyoruz. Site cumartesi (17 Mart) günü açıldı. Yoğun bir talep var. Henüz işin yasal boyutuna bakmadık. Bir avukat ile anlaşmamız yok" şeklinde konuştu.



BASIN DANIŞMANLARI İSYANDA
TAKVİM, dolandırıcı 'ın eski basın danışmanlarına ulaştı. Aydın'ın kendilerini de dolandırdığını iddia eden kişiler, "Çiftlik Bank'ı kurmadan önce her şeyi planlamış. Uruguay'dan ev ve arsa almış. Bu yüzden o ülkenin vatandaşlığını almaya hak kazanmış. Bizleri de mağdur etti. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.




Furkan Baran Akşitkütay, Çiftlik Bank'ın mağdurlarına yardım edeceklerini iddia etti.
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