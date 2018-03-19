Türkiye'nin Afrin kent merkezini teröristlerden alması uluslararası ajans ve medya organlarının ana gündemine yerleşti. Fransız haber ajansı AFP, harekâtın iki ay sürdüğüne dikkat çekerek YPG'nin kentten çekildiğini ve Türk askerlerinin şehir merkezinde kontrolü sağladığını vurguladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC News, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hedefine ulaşmaya başardı. Bir yandan kilit bir bölgeyi YPG'nin kontrolünden çıkardı, diğer yandan Türklerin çoğunu, başkomutanlarının arkasında birleştirdi" yorumunu yaptı. Türkiye'nin Afrin'i, terör grubu olarak gördüğü bir örgütten temizlediği belirtilen haberde BBC News şöyle devam ediyor: "Şimdi mesele, Türkiye'nin, özellikle, Türk güçlerini, YPG'yi müttefik olarak gören ABD askerleriyle doğrudan karşı karşıya getirebilecek, Menbiç başta olmak üzere YPG'nin elindeki diğer bölgelere doğru ilerleyip ilerlemeyeceğidir." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'in merkezinin kontrolünün ele alınmasına ilişkin açıklamalarını yansıtan El Cezire İngilizce de haberinde, Türk Silahlı Kuvvetler'in (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) paylaştığı görüntülere dikkat çekti.

'ABD KRİZE YOL AÇTI'

Haberde ABD'nin terör örgütü YPG'nin yan oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteğinin Türkiye'yi öfkelendirdiği ve iki NATO müttefiki arasında hâlen devam eden diplomatik krize yol açtığı da kaydedildi. Rus Sputnik İngilizce ise "TSK ve silahlı muhalefet grubu ÖSO, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin elinde olan Afrin kentinin kontrolünü ele geçirdi" dedi. Nihai taarruzun "pazar sabahı başlatıldığına" işaret edilen haberde Moskova'nın Afrin'in düşmesiyle ilgili olarak "Suriye'nin toprak bütünlüğüne" vurgu yapmasına yer verildi.

AB AFRİN'İ KONUŞACAK

Avrupa Birliği liderlerinin 22-23 Mart günlerinde Brüksel'de yapacağı zirve öncesi bugün AB Dışişleri Bakanları bir araya geliyor. Toplantıda İngiltere'de eski bir Rus ajanının zehirlenmesi olayı ile başta Afrin ve Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki durumun ağırlıklı konular olması bekleniyor. Brüksel'deki buluşmanın ağırlıklı maddelerinden birini Suriye'deki durum oluşturacak. AB tarafından yayımlanan gündemde, "Dışişleri Bakanları, Suriye'deki son gelişmeleri BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşecek. Bakanlar ayrıca Afrin ve Doğu Guta'daki insani durumu da ele alacak. Bakanların taraflardan BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 nolu kararını uygulamalarını istemeleri bekleniyor" denildi.