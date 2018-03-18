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'tan anlamlı paylaşım

Bakan Berat Albayrak zaferinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Bakan Albayraktan anlamlı paylaşım
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak zaferinin yıl dönümünde Twitter'dan bir video paylaştı. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran videoya ufak da bir not düşen , "Milletimizin duaları Mehmetçik ile cephede..." dedi.



Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Tıpkı 103 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi, kahraman Mehmetçiğimiz bugün de Afrin'de ülkemize karşı birleşen şer şebekeleri ile mücadelede ve milletimizin duaları Mehmetçik ile cephede..." ifadelerine yer verdi.
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  • 18 Mart 2018, Pazar 22:57
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