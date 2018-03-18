Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Twitter'dan bir video paylaştı. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran videoya ufak da bir not düşen Bakan Albayrak, "Milletimizin duaları Mehmetçik ile cephede..." dedi.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Tıpkı 103 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi, kahraman Mehmetçiğimiz bugün de Afrin'de ülkemize karşı birleşen şer şebekeleri ile mücadelede ve milletimizin duaları Mehmetçik ile cephede..." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.