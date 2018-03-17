Paket soygun

Kocaeli’de soyguncular, sosyal medyadan takip ettikleri kadının Katarlı işadamı ile evlendiğini öğrendi. Annesinin evine kargocu kılığında girdi. Yaşlı kadını dövüp, imitasyon takıları çalan 5 kişi yakayı ele verdi
Kendilerini kargocu olarak tanıtıp, yaşlı kadını darp eden 5 soyguncu yakalandı. Olay 9 Mart günü Kocaeli'de yaşandı. Evde tek başına bulunan Melek Vonal'ın (66) evine kendilerini kargocu olarak tanıtıp giren kar maskeli 3 kişi kadını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada market çalışanı kapıyı çaldı. Panikleyen gaspçılar imitasyon takıları alıp, kaçtı. Vonal ise kızı FatmaVonal'ı aradı. Yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, harekete geçti. MOBESE ve güvenlik kameraları incelendi. İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda S.T. (21), K.T. (47), A.Y. (42), A.Y. (22) ve H.K.(48) isimli 5 zanlı yakalanarakgözaltına alındı. ŞüphelilerinMelek Vonal'ın kızı FatmaVonal'ı sosyal meyda üzerindentakip ettikleri, kendisinin Katarlıbir işadamı ile evlendiğiniöğrenince evde yüksek miktardapara, altın ve değerlieşya bulunacağını düşünerekolayı gerçekleştirdikleri ilerisürüldü.
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