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Paket soygun

’de soyguncular, sosyal medyadan takip ettikleri kadının Katarlı işadamı ile evlendiğini öğrendi. Annesinin evine kargocu kılığında girdi. Yaşlı kadını dövüp, imitasyon takıları çalan 5 kişi yakayı ele verdi

Paket soygun
Kendilerini kargocu olarak tanıtıp, yaşlı kadını darp eden 5 soyguncu yakalandı. Olay 9 Mart günü 'de yaşandı. Evde tek başına bulunan Melek Vonal'ın (66) evine kendilerini kargocu olarak tanıtıp giren kar maskeli 3 kişi kadını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada market çalışanı kapıyı çaldı. Panikleyen gaspçılar imitasyon takıları alıp, kaçtı. Vonal ise kızı Fatma Vonal'ı aradı. Yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, harekete geçti. MOBESE ve güvenlik kameraları incelendi. İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda S.T. (21), K.T. (47),
A.Y. (42), A.Y. (22) ve H.K. (48) isimli 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Melek Vonal'ın kızı Fatma Vonal'ı sosyal meyda üzerinden takip ettikleri, kendisinin Katarlı bir işadamı ile evlendiğini öğrenince evde yüksek miktarda para, altın ve değerli eşya bulunacağını düşünerek olayı gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.


Abbas ÇAKAR
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