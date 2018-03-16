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Pornocu 'abi'

Gaziantep'te /PYD soruşturması kapsamında, örgütün "milli eğitim yapılanması" içerisinde "atamalardan sorumlu abisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile çocuk pornosu bulundu.

Pornocu abi

Gaziantep'te /PYD soruşturması kapsamında, yargılanan eski öğretmenin dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile çocuk pornosu tespit edildi.

FETÖ'nün "milli eğitim yapılanması" içerisinde atamalardan sorumlu "abisi" olduğu iddiasıyla 8 . Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan eski matematik öğretmeni Ahmet Tunç'un, 1 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındığında ele geçirilen dijital materyallerdeki inceleme, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tamamlandı.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 11:33
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