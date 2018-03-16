Pornocu 'abi'

Gaziantep'te FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, yargılanan eski öğretmenin dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile çocuk pornosu tespit edildi.
FETÖ'nün "milli eğitim yapılanması" içerisinde atamalardan sorumlu "abisi" olduğu iddiasıyla 8 . Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan eski matematik öğretmeni Ahmet Tunç'un, 1 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındığında ele geçirilen dijital materyallerdeki inceleme, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tamamlandı.
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