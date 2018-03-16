Türkiye son günlerde Çiftlikbank adı altında geçen dolandırıcılık hikayesini konuşuyor.
Çiftlik Bank'ta son umut Fernando Muslera
Etiketler: Mehmet Aydın , Fernando Muslera , Çiftlik Bank
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