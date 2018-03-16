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'ta son umut



Türkiye son günlerde Çiftlikbank adı altında geçen dolandırıcılık hikayesini konuşuyor.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 11:33
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