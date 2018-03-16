;
Yol Durumu
  1. Pornocu 'abi'
  2. Hükümetten AP'nin skandal Afrin kararına tepki

tuzağıyla tecavüz!

Pizzacı tuzağıyla tecavüz!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendilerine polis süsü veren 4 kişi tarafından kaçırılan ve ya maruz kalan iki kadın, ifadelerinde yaşadıklarını dehşetin ayrıntılarını anlattı. Kadınları evlerine sipariş getiren "Dükkânda sıcak pizza yersiniz" diyerek tuzağa düşürmüş.

Etiketler: , ,
  • 16 Mart 2018, Cuma 11:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar