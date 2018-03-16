Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendilerine polis süsü veren 4 kişi tarafından kaçırılan ve cinsel saldırıya maruz kalan iki kadın, ifadelerinde yaşadıklarını dehşetin ayrıntılarını anlattı. Kadınları evlerine sipariş getiren pizzacı "Dükkânda sıcak pizza yersiniz" diyerek tuzağa düşürmüş.
Pizzacı tuzağıyla tecavüz!
Etiketler: pizzacı , cinsel saldırı , tehdit
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