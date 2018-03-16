Pizzacı tuzağıyla tecavüz!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendilerine polis süsü veren 4 kişi tarafından kaçırılan ve cinsel saldırıya maruz kalan iki kadın, ifadelerinde yaşadıklarını dehşetin ayrıntılarını anlattı. Kadınları evlerine sipariş getiren pizzacı "Dükkânda sıcak pizza yersiniz" diyerek tuzağa düşürmüş.