;
Yol Durumu
  1. ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu
  2. Çiftlik Bank'ta son umut Fernando Muslera

Afrin'e havadan bildiri attı

, sona yaklaşılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e girmek için artık dakikaları sayarken, jetlerle bölgede yaşayan sivil halka havadan Türkçe, Kürtçe ve Arapça bildiriler attı.

TSK Afrine havadan bildiri attı

'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dost ve kardeş Afrin halkına yönelik aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atılmıştır." denildi.

"SİZİ VE ÇOCUKLARINIZI CANLI KALKAN OLARAK KULLANMALARINA İZİN VERMEYİN"
Bildiride, "Değerli Afrinli kardeşlerimiz, //YPG/ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor, sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler, teröristlere dur demenin zamanı geldi, tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'de ayrılmak isteyen TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosu'nu dinleyin." ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , , ,
  • 16 Mart 2018, Cuma 11:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar