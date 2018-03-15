



Sıla Aydın, sisteme ilk parayı 16 yaşında bir çocuğun yatırdığını ve Mehmet Aydın'ın da paraları günü birlik olarak yediğini anlattı. Sıla Aydın'ın Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında dün 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İşte Sıla Aydın'ın ifadelerinden özetler: