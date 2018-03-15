Sıla Aydın, sisteme ilk parayı 16 yaşında bir çocuğun yatırdığını ve Mehmet Aydın'ın da paraları günü birlik olarak yediğini anlattı. Sıla Aydın'ın Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında dün 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İşte Sıla Aydın'ın ifadelerinden özetler:
Sıla Aydın, her şeyi anlattı
"ÇiftlikBank" adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın soruşturma kapsamında eşiyle ilgili bütün detayları anlattı. Milliyet.com.tr'nin ulaştığı detaylara göre Sıla Aydın eşiyle tanıştığı dönemde maddi durumunun iyi olmadığını, önce internetten bahis oynattığını daha sonra da Çiftlikbank'ı kurarak para toplamaya başladığını söyledi. İşte anlattıkları... Mehmet Aydın'ın Uruguay'a ait kimlik kartının görüntüsü sosyal medyada da kafaları karıştırdı.
Etiketler: Sakarya , Bursa , Sıla Aydın , Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , Kayyum , İstanbul , Türkiye , İnternet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.