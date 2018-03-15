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, her şeyi anlattı

"ÇiftlikBank" adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak kayıplara karışan 'ın eşi soruşturma kapsamında eşiyle ilgili bütün detayları anlattı. Milliyet.com.tr'nin ulaştığı detaylara göre Sıla Aydın eşiyle tanıştığı dönemde maddi durumunun iyi olmadığını, önce ten bahis oynattığını daha sonra da Çiftlikbank'ı kurarak para toplamaya başladığını söyledi. İşte anlattıkları... Mehmet Aydın'ın Uruguay'a ait kimlik kartının görüntüsü sosyal medyada da kafaları karıştırdı.



, sisteme ilk parayı 16 yaşında bir çocuğun yatırdığını ve 'ın da paraları günü birlik olarak yediğini anlattı. Sıla Aydın'ın 'da yürütülen soruşturma kapsamında dün 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İşte Sıla Aydın'ın ifadelerinden özetler:

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 12:14
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