Çiftlik Bank için düğmeye basıldı

Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda yeni gözaltıların olduğu bildirildi.

19 FARKLI ADRESE BASKIN

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ekiplerce 19 farklı adreste arama yapılırken, yeni gözaltına alınanların olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR

Öte yandan, şirketin farklı illerinde bulunan mallarına el konulduğu, çok sayıda mağdurun da ilgili kolluk kuvvetlerine ve savcılıklara şikayette bulunduğu belirtildi.

Dosyada gizlilik kararı bulunan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı.