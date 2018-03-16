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Kenan'da şoku! Çıldıracağım ya

saadet zinciri ile 16 bin kişiyi dolandırdığı için 10 yıl cezaevinde yatan , 'la ilgili, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" dedi.


20 yıl kadar önce Saadet Zinciri ile gündeme gelen ve 16 bin kişiyi dolandırdığı için cezaevine giren 51 yaşındaki , İzmir Hilton Otel'indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti. 'Titan Saadet Zinciri'nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 12:31
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