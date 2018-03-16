20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme gelen ve 16 bin kişiyi dolandırdığı için cezaevine giren 51 yaşındaki Kenan Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel'indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti. 'Titan Saadet Zinciri'nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti.
Titan Kenan'da Çiftlik Bank şoku! Çıldıracağım ya
Titan saadet zinciri ile 16 bin kişiyi dolandırdığı için 10 yıl cezaevinde yatan Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank'la ilgili, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" dedi.
Etiketler: Çiftlik Bank , Kenan Şeranoğlu , Mali Suçları , Mehmet Aydın , titan
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