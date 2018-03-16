Erdoğan'dan flaş 'Münbiç' mesajı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.Afrin'in dörtte üçünde kontrolün sağlandığını açıklan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan Membiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Membiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz.Amerika Membiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

AK Parti Erzurum teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Erzurum ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzde 75'lik evet oranı ile Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak bize olan desteğini gösteren Erzurum'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yahşi, güzel Erzurum'a herkes gelsin. 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum'a. Siz bize aşıksınız ama biz de siz aşığız. 140 bin üniversite öğrencisi ile ülkemizin de en büyük eğitim öğretim üslerinden biri.





"KOMUTA KADEMESİ İLE GÖRÜŞÜYORUM"

"Komuta kademesi ile görüşüyorum, gençler "bizi Afrin'e götür" diyor ne dersiniz diyorum. Diyorlar ki, sayın Cumhurbaşkanım şu anda ihtiyaç yok, olduğu anda müracaat edeceğimiz sizsiniz. Siz Cumhurun reisisiniz, başkomutansınız, ben de o zaman diyeceğim ki, buyurun gidiyoruz. O zaman Afrin'e gideceğiz. Afrin'i teröristlere dar eden kahramanlarımızı görüyorsunuz değil mi? Irak sınırlarımızı dağ demeden, taş demeden hallaç pamuğu gibi atan aslan parçalarını görüyorsunuz değil mi? Türkiye artık kendi güvenliği için bin yıllık kardeşleri yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseden yardım istemeden harekete geçebilecek güce sahip bir ülkedir.





Erdoğan daha sonra Buz Hokey U18 Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

ADAMLAR OYALAMAKTAN BAŞKA İŞ YAPMIYOR

Sadece son 7 yıldaki hadiseler sırasında 4 milyonu aşkın Iraklı ve Suriyeli ülkemize sığındı. Ne Amerika'dan ne Avrupa'dan kayda değer bir destek almadık. Kendi imkanlarımızla bu yükü omuzladık. Hala da 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. AB önce 3 milyar avro, ardından bir 3 milyar avro, ne yazık ki daha birincisi bile gelmedi. Sonra da size bu parayı BM vasıtası ile aktarırız diye tutturdu. Arkadaş eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İnanmıyor musun? Gel Gaziantep'e, Hatay'a, Kilis'e, Urfa'ya. Konteyner kentleri, çadır kampları gez. Gördükten sonra da vermen gereken parayı ver. Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyor. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu milleti kapıkulu mu zannettiniz? Avroları bekleyecek olsaydık, bu 4 milyon insan ölümler halkasına çok daha farklı bir şekilde ilave olurdu.





Üstlendiğimiz riskler de ortada. Adam, terör örgütüne envaiçeşit silah veriyor bir kuruş para almadan. 5 bin TIR silah gönderdiler. Biz paramızla verin dedik, kongreden izin yok dediler, vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedeva veriyorsunuz. Sonra da terör örgütlerinin yanında değiliz diyorsunuz, nasıl değilsiniz ya. Bunlar ne? Batı, biz 4 milyona yakın mazluma kucak açmışsız. AB Komisyonu ikinci 3 milyar avro için de teklif vermiş, iyi etmiş, ama önce ilk dilimi dahi doğru dürüst kullandırsalar, onu bir verin bakalım.

AFRİN'İN 4'TE 3'ÜNDE KONTROLÜ SAĞLADIK

Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık. Cerablus, Rai, Bab'da 2 bin kilometrenin kontrolü bizde. Biz 780 bin kilometre karelik bu topraklara nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Küçüldük, küçüldük 780 bin kilometre kareye düştük. Buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti. Kendine göre bazı parseller yaptı, sonra böyle hesabımız yok dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları programlar elimizde.





ABD MÜNBİÇ'İ BOŞALTSIN

İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Mümbiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Mümbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Oranın sahibi Araplar. Bırakalım onlar gelsin, girsin. Bunu söyledik.Biz oralara işgal için değil Suriyeli kardeşlerimizin kendilerine güvenli bir gelecek kurmalarına yardım için gittik. ABD terör örgütüyle ile birlikte Münbiç'i boşaltırsa bu işi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştiririz. İnşallah Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerden mutlaka çıkaracağız.





AFRİN'DE SAYI 3530'A YÜKSELDİ

Bugün itibarıyla etkisiz hale getirlen terörist sayısı 3530'a ulaştı. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor."



KONGRE ÖNCESİ AP'YE SERT ÇIKTI

Kongre öncesi halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan AP'ye sert eleştirilerde bulunarak, "Afrin'de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyorlar. AP'den meydan okuyorlar, askerlerinizi çekin diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız, o aklı kendinize saklayın. 3.5 milyon Suriyeliye 7 yıldır bakan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz. Bir kulaktan girer diğerinden çıkar.Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar. Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok ama biz Suriye topraklarında mazlum, mağdur insanları kurtarıyoruz. O namussuzlar Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiler, gördünüz değil mi, bombaları sakladıkları yeri de yakaladık mı, ininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerte kaçmak merte kovalamak yakışır. " ifadelerini kullandı.