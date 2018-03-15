;
Yol Durumu
  1. Kritik toplantıyla ilgili flaş gelişme
  2. Cezaevinden izinli çıkan kişi annesini darbetti

'de yayınlanan dizide skandal sahnesi

İlk olarak İngiliz kanalı BBC Two'da ve daha sonra da Netflix'te yayınlanan '' adlı dizide geçen diyaloğu sosyal medyada büyük bir yankı yarattı.

İngilterede yayınlanan dizide skandal Türkiye sahnesi

Dizideki diyaloğun paylaşılmasının ardından adeta günün konusu haline gelen sahnede, İngiliz İç İstihbaratı'ndan Sam Spence ile MI5'in insan kaçakçıları arasına ajan olarak yerleştirdiği Berna Yalaz arasında geçen diyaloğa tanıklık ediyoruz. İşte ikili arasında geçen ve büyük tepki gören o sahne…

İngiltere'de yayınlanan dizide skandal Türkiye sahnesi

Berna: Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte 'deydik.

Sam: Hiç gitmedim.

Berna: Dünyanın en berbat yeri. 'ye beraber geldik. Sabah gözümüzü 'de açmadığımız her gün mutluyuz.

Etiketler: , , ,
  • 15 Mart 2018, Perşembe 11:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
erkan dalkilic erkan dalkilic

benim cocuklugum Kirikkalede gecti sahane bir kasabadir yasam icin insanlari sevimli ve neselidir dünyada esi yoktur nasil bir insan bu kadar serefsiz ve namussuz olur hayret

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.03.2018 17:16
ado ado

kardeş bizim tarihimiz tertemiz anlımız ak yolumuz açık olsun zalim olmadık olmayacağız dizil falan bizi kesmes yolumuza devam edeceyiz tarih bizi çağırıyor mazlumlar yetimler bizi bekliyor durmak yok yola devam üretmeye yapmaya devam edeceyiz bizde para çok yetreki iyi yerlere harcayalım

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.03.2018 15:06
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar