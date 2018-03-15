İngiltere'de yayınlanan dizide skandal Türkiye sahnesi

Dizideki diyaloğun paylaşılmasının ardından adeta günün konusu haline gelen sahnede, İngiliz İç İstihbaratı'ndan Sam Spence ile MI5'in insan kaçakçıları arasına ajan olarak yerleştirdiği Berna Yalaz arasında geçen diyaloğa tanıklık ediyoruz. İşte ikili arasında geçen ve büyük tepki gören o sahne…
Berna: Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte Kırıkkale'deydik.
Sam: Hiç gitmedim.
Berna: Dünyanın en berbat yeri. İngiltere'ye beraber geldik. Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz.
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benim cocuklugum Kirikkalede gecti sahane bir kasabadir yasam icin insanlari sevimli ve neselidir dünyada esi yoktur nasil bir insan bu kadar serefsiz ve namussuz olur hayret
kardeş bizim tarihimiz tertemiz anlımız ak yolumuz açık olsun zalim olmadık olmayacağız dizil falan bizi kesmes yolumuza devam edeceyiz tarih bizi çağırıyor mazlumlar yetimler bizi bekliyor durmak yok yola devam üretmeye yapmaya devam edeceyiz bizde para çok yetreki iyi yerlere harcayalım
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