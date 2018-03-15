Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. İBB'den yapılan açıklamada kazada makinist ve 13 yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilidi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T4 hattında meydana gelen kaza nedeniyle Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında işletme yapılmakta olup, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arası İETT otobüsleriyle işletme yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.