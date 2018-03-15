Rusya'dan İngiltere'nin hamlesine misilleme!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Theresa May dün, İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Lavrov, İngiltere'nin suçlamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Londra'nın Moskova'ya yönelik suçlamalarının kanıtlara dayanmadığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın öldürdüğü iddia edilen Sergei Skripal konusundaki suçlamalarının anlaşılmaz olduğunu ifade etti.
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