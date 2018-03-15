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Rusya'dan İngiltere'nin hamlesine misilleme!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin ülkedeki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak Rusya'nın da kısa süre içinde ülkedeki İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu. Lavrov, Rusya'nın İngiltere'ye cevap vermesinin 'uzun bir süre almayacağını' aktardı.

Rusyadan İngilterenin hamlesine misilleme!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün, İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Lavrov, İngiltere'nin suçlamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Londra'nın Moskova'ya yönelik suçlamalarının kanıtlara dayanmadığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın öldürdüğü iddia edilen Sergei Skripal konusundaki suçlamalarının anlaşılmaz olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

  • 15 Mart 2018, Perşembe 12:42
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