Kahreden anlar! Mina Başaran'ın babası gözyaşlarına boğuldu...

İran'da düşen jette hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, kabin görevlisi Eda Uslu, yolculardan Liana Kalma Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Ayşe And ve Aslı İzmirli son yolculuklarına uğurlandı.
İran'da düşen jette hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, kabin görevlisi Eda Uslu, yolculardan Liana Kalma Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Ayşe And ve Aslı İzmirli son yolculuklarına uğurlandı.
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Cenabı Allah Rahmet etsin.Ailelerine büyük Sabır versin.acı aynı acı.
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