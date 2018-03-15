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Kahreden anlar! Mina Başaran'ın babası gözyaşlarına boğuldu...

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerden son yolculuklarına uğurlanıyor... Kazada hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu.


İran'da düşen jette hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, kabin görevlisi Eda Uslu, yolculardan Liana Kalma Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Ayşe And ve Aslı İzmirli son yolculuklarına uğurlandı.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 13:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Cenabı Allah Rahmet etsin.Ailelerine büyük Sabır versin.acı aynı acı.

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cevapla 15.03.2018 19:07
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