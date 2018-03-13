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Erdoğan'dan Batı medyasına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medyasında moda ikonu edasıyla pazarlanan teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri ifşa oluyor"

Erdoğandan Batı medyasına sert tepki

Cumhurbaşkanı , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası 4. İyilik Ödülleri" programında Türkiye'nin 81 ilinden gelen il müftülerine hitap etti. Konuşmasında Batı medyasının teröristlerin reklamını yaptığına da değinen Erdoğan,

"Batı medyasında moda ikonu edasıyla pazarlanan teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri ifşa oluyor. Mehmetçiklerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile beraber teröristlerden temizlediği her toprak parçasıyla bölge halkının geleceğini de kurtarıyor. bahanesiyle coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni, Allah'ın izni, milletimizin duası, kahraman askerlerimizin mücadelesi ile inşallah paramparça ettik, ediyoruz." dedi.


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  • 13 Mart 2018, Salı 19:30
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