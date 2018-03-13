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Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz

Teröristlerden temizlenen köylerde büyük mutluluk yaşanırken, Afrinli Kürt bir kadının sitemi "Ne işimiz var Afrin'de" diyenlere cevap niteliğindeydi.

Mehmetçiki gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz
ve , Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçiğimizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.



"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ
"Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi."diyerek baygınlık geçirdi. Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçiğimize teşekkür etti.

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  • 13 Mart 2018, Salı 18:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hasan hasan

Afrinli Kürt kadının neden daha önce gelmediniz söylemi Suriye'de ne işimiz var diyenlere ve dinsiz imansız bir ideolojiye sahip terör örgütünü destekleyenlere iyi bir cevap olmuştur.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 13.03.2018 22:28
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