Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçiğimizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.
"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ "Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi."diyerek baygınlık geçirdi. Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçiğimize teşekkür etti.
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Afrinli Kürt kadının neden daha önce gelmediniz söylemi Suriye'de ne işimiz var diyenlere ve dinsiz imansız bir ideolojiye sahip terör örgütünü destekleyenlere iyi bir cevap olmuştur.
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