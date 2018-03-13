Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam'a ve Müslümanlara olan ilgilinin arttığı bir dönemde, hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Birileri bizi ısrarla FETÖ ve DEAŞ'ın, Boko Haram'ın temsil ettiği sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyor. (FETÖ ve DEAŞ) Bu iki örgüt Müslümanların arasına sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva atıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Birilerinin son zamanlarda söyledikleri birçok şeyler var. Onların hepsi Diyanet camiasının inşallah ilgi alanındadır. Bizim derdimiz 'Doğrudan doğruya Kuran'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.' Bizim için başka kapı yok. Tek kapı orası diğerleri boş. Bazı ukalalar bu hadisler üzerinde yok şöyleydi böyleydi gibi laflar konuşuyorlar. Bu Hadis-i Şerif'ler Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyuyorsa bu hadisler sahihtir.



BİZ VAZİFEMİZİ YAPTIK NE OLDU DİYEMEZLER

Tüm Diyanet camiamızın Türkiye'nin dört bir yanındaki mensuplarıyla alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. Biz vazifemizi yaptık ne oldu diyemezler. Bunun çözüme uğraması için bu vazifenin yapılması lazım ki gelip birileri oraları işgal etmesin. İnternetin sosyal medyanın hayatımızın her anına girdiği bir dönemde menfi haber yorum ve ifadeler çok daha hızlı yayılıyor. İlgili ilgisiz birçok kişi bunları maksatı aşacak şekilde Müslümanları karalamak için kullanabiliyor...

Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam'a ve Müslümanlara olan ilgilinin arttığı bir dönemde, hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Birileri bizi ısrarla FETÖ ve DEAŞ'ın, Boko Haram'ın temsil ettiği sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyor. (FETÖ ve DEAŞ) Bu iki örgüt Müslümanların arasına sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva atıdır.