Fotoğraftaki kadın 2 gündür twitter ve sosyal medyada sıkça konuşuluyor. İsmi Helly Luv. Terör örgütü PKK/YPG sempatizanı ve ABD'nin örgüt için bulduğu propaganda aracı. Aslen İran doğumlu. Deyim yerindeyse onda her yol var... Bir bakıyorsunuz Mesud Barzani taraftarı bir bakıyorsunuz ABD hayranı.
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Gaza gelip ypg pkk ile birlikte hareket edecek olan olursa, leşi gelir. o kadının da leşini yakında haber alırız.
kadın ajanlar 100 yıldır ortadoğudan hiç eksik olmadı. Suzy Liberman geberse de yenileri var.
İlla ki Türkiye'ye gelecek. Soruşturmayı önceden hazırlayıp tutuklamak lazım. Sorguda bildiklerini anlatır artık.
her bakımdan iyi kullanmışlar, kahpe örgüte reklam yapacak iyi bir kahpe bulmuşlar.
o kadar şerefsiz pkklıların arasında bir kadın oda namussuz
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