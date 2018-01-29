 ;
Yol Durumu
  1. Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
  2. Altın vuruş!

'nin proje yüzü! /'nin PR'ını böyle yapıyorlar

Fotoğraftaki kadın 2 gündür twitter ve sosyal medyada sıkça konuşuluyor. İsmi . Terör örgütü / sempatizanı ve 'nin örgüt için bulduğu propaganda aracı. Aslen İran doğumlu. Deyim yerindeyse onda her yol var... Bir bakıyorsunuz Mesud Barzani taraftarı bir bakıyorsunuz ABD hayranı.
Etiketler: , , ,
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 14:29
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)
Nisa Nisa

Gaza gelip ypg pkk ile birlikte hareket edecek olan olursa, leşi gelir. o kadının da leşini yakında haber alırız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 29.01.2018 20:44
cemal cemal

kadın ajanlar 100 yıldır ortadoğudan hiç eksik olmadı. Suzy Liberman geberse de yenileri var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 29.01.2018 20:42
Selim Selim

İlla ki Türkiye'ye gelecek. Soruşturmayı önceden hazırlayıp tutuklamak lazım. Sorguda bildiklerini anlatır artık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 29.01.2018 16:56
ayhnkrblt ayhnkrblt

her bakımdan iyi kullanmışlar, kahpe örgüte reklam yapacak iyi bir kahpe bulmuşlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 29.01.2018 16:36
ercan ercan

o kadar şerefsiz pkklıların arasında bir kadın oda namussuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 29.01.2018 15:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar