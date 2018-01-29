Fotoğraftaki kadın 2 gündür twitter ve sosyal medyada sıkça konuşuluyor. İsmi Helly Luv. Terör örgütü PKK/YPG sempatizanı ve ABD'nin örgüt için bulduğu propaganda aracı. Aslen İran doğumlu. Deyim yerindeyse onda her yol var... Bir bakıyorsunuz Mesud Barzani taraftarı bir bakıyorsunuz ABD hayranı.