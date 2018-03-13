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Erdoğan’a barış ödülü

Erdoğan’a barış ödülü
1 milyonun üzerinde çocuk doktorunun üyesi olduğu, hükümetler nezdindeki çalışmalarıyla bilinen ve 140 ülkede aktif olan Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (), mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Barış Ödülü'ne layık gördü. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Bir çok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda yalnız başına 1.5 milyonun üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti. Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Sayın Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin hayata tutunmalarını sağladı. Sayın Erdoğan'a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün dünyanın en önemli elektronik şirketlerinden olan General Electric CEO'su John Flannery'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 1 saat süren kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan, Flannery'ye dış politikaya ilişkin konuşmalarının yer aldığı 'Dünya 5'ten Büyüktür' kitabının İngilizce baskısını hediye etti.
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