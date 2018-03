Erdoğan'a bir destek de Ankara İlahiyat'tan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada sert tepki gösterdiği dini alet ederek marjinal çıkışlar yapan kesimlere karşı tepki sürüyor. Erdoğan'ın açıklamalarına kamuoyundan destek yağarken; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ardından bir açıklama da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınladı.

İşte Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden yapılan o açıklama...

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Son günlerde, din adına konuşmaya kendilerini yetkili zanneden bazı şahısların, İslam Dininin evrensel hedef ve amaçlarıyla asla uyuşmayan bazı açıklamalar yaptıkları ve bu beyanlarıyla toplumun her kesimini infiale sevk ettikleri görülmektedir. Dinine samimiyetle bağlı halkımız tarafından problem olarak bile görülmeyen bazı farazî olaylara hüküm üreterek veya geçmişteki bazı hükümlere İslam Dininin temel amaçlarıyla hiç bağdaşmayan yorumlar getirerek insanımızı şüphe ve endişeye sevk eden bu tür görüşler için Sayın Cumhurbaşkanımızın, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamaları son derece yerinde ve anlamlı buluyoruz. Marjinal gruplar olarak nitelendirdiği bu görüş sahiplerini eleştirisinde Sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği, "İslam'ın güncellenmesi" ve "1400 sene önceki hükümlerin bugün uygulanamayacağı" gibi ifadelerin bazı çevrelerce maksadını aşan ve istismara elverişli bir tarzda yorumlandığı görülmektedir. Aynı konuşmasında hayatın dinamikliğine ve güncellenmenin bu yüzden zorunlu olduğuna işaret eden Sayın Cumhurbaşkanı aslında, İslam Hukuku'nun temel kaidelerinden biri olan "zamanın değişmesiyle hükümlerin değişeceği" ilkesine işaret etmektedir. Konuşmasında temel kaynak olarak Kur'an'ı referans göstermesi ve ona ters düşmeyecek her düzenlemenin yapılabileceğini belirtmesi de, "İslam'ın reformize edilmesi" ithamlarına kapıyı kapatmaktadır. Bir bakıma bu, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı// Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" dizelerinin değişik bir ifadesidir. Konuşmasında, bazı kesimlerce esas maksadının çarpıtılarak saldırılara maruz bırakılacağına da işaret eden Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda söz söyleme yetkisi olan İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarının sessiz kalmasını haklı olarak eleştirmektedir. İşte bu nedenle, İslam Dini konusunda sağlıklı ve doğru bilginin ancak ve yalnızca bilimsel yaklaşım ve çabayla elde edilebileceğine inanan ve bunu daima savunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mensubu olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle yapmış olduğu açıklamayı son derece anlamlı, önemli ve yerinde buluyor, bu yolda yapılacak çalışmalara her türlü bilimsel katkıyı sunmanın görevimiz olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI